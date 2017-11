Nel corso del direct odierno interamente dedicato aha annunciato, fra le altre cose, che l'attesissimo nuovo capitolo della serie a opera diè adesso disponibile per il preload sull' eShop di Switch

Come rivelato nelle scorse ore, la versione digitale di Xenoblade Chronicles 2 occuperà quasi 14 GB sulla memoria interna di Nintendo Switch (13978.57 MB per la precisione) e sarà sbloccata allo scoccare della mezzanotte di venerdì primo dicembre, data di lancio del titolo. Se non avete seguito l’evento di oggi ma volete saperne di più, vi consigliamo di dare un’occhiata all'apposita news con il riassunto di tutte le novità.