Xenoblade Chronicles 2: la prima recensione di Famitsu è positiva

Il numero 1512 di Famitsu contiene le recensioni di titoli molto attesi, tra cui, premiato con giudizi positivi e un voto finale pari a(9/9/8/9). Un nuovo centro per Nintendo, a quanto pare, che lancia sul mercato un titolo decisamente forte per la stagione natalizia.

Queste le altre recensioni presenti sul numero 1512 di Famitsu, nelle edicole giapponesi dal 22 novembre:

Attack on Titan 2 Future Coordinates (3DS0 – 8/8/8/8 [32/40]

Cat Quest (PS4) – 8/8/9/8 [33/40]

Cat Quest (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Chouchou Jiken Rhapsodic (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Crayonshin-Chan Geki Atsu! Oden World Daikonran (3DS) – 7/7/9/8 [31/40]

The Game Paradise:CruisinMix (PS4) – 7/7/7/6 [27/40]

Kirby Battle Royale (3DS) – 7/7/8/8 [30/40]

Little Witch Academia Chamber of Time (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Nobunaga's Ambition Taishi (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Nobunaga's Ambition Taishi (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Super Lucky's Tale (Xbox One) – 7/8/8/8 [31/40]

The Surge (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]

Usotsuki Shangri-La (PS Vita) – 7/7/7/8 [29/40]

Da segnalare anche la buona accoglienza riservata a Nobunaga's Ambition Taishi, premiato con un ottimo 36/40. Kirby Battle Royale e Little Witch Academia Chamber of Time non sembrano invece aver convinto i redattori della rivista, i due titoli hanno ottenuto rispettivamente un voto di 30/40 e 28/40.