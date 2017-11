Xenoblade Chronicles 2: primi dettagli sui contenuti della day one patch

arriverà domani nei negozi, nel frattempo sui server diè già disponibile la day one patch che porta il gioco alla versione 1.1.0, risolvendo vari bug e includendo alcune funzionalità aggiuntive.

Nello specifico, l'update aggiunge la funzione Teatro per poter rivedere le cutscene e abilità il supporto per il Pass Espansioni, inoltre apporta migliorie al gameplay e risolve bug minori non meeglio specificati. Da domani sul Nintendo eShop saranno disponibili anche i primi contenuti del Season Passo, ovvero dieci cilindri d'argento, cinque cristalli comuni, 3 Paratas all'arancia e 50.000 G.

Xenoblade Chronicles 2 sarà disponibile dal primo dicembre in Europa in esclusiva su Nintendo Switch, in versione Standard e in una ricca Collector's Edition che include artbook a colori e colonna sonora, il tutto racchiuso in un lussuoso cofanetto cartonato di qualità premium.