Xenoblade Chronicles 2 protagonista di un nuovo Nintendo Direct il 7 novembre

Se non vedete l'ora di saperne di più su, allora non potete perdete l'appuntamento con il prossimoprogrammato per il 7 novembre. L'evento sarà interamente dedicato al nuovo Jrpg diin arrivo suil primo dicembre.

La nuova presentazione Nintendo Direct dedicata a Xenoblade Chronicles 2 inizierà alle 15:00 italiane del 7 novembre, permettendo ai fan della saga di conoscere qualche dettaglio in più sull'atteso Jrpg in arrivo su Nintendo Switch il primo dicembre.

Se volete seguire l'evento in diretta, assicuratevi di sintonizzarvi in tempo sul canale Youtube di Nintendo, sul sito web del Nintendo Direct oppure sulla pagina Facebook di Nintendo Switch. Vi presenterete puntuali all'appuntamento?