In queste ore sui principali canali televisivi stanno trasmettendo il primo spot TV di, sequel del titolo omonimo in uscita il primo dicembre in esclusiva su Nintendo Switch.

Per i fan di Xenoblade Chronicles 2 è stata una settimana davvero ricca, Nintendo ha infatti pubblicato un nuovo trailer e annunciato una collaborazione con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Inoltre, il gioco è stato reso disponibile per il preload sull'eShop, i giocatori che hanno effettuato il preload possono ora prescaricare il gioco (14 GB) in attesa dello sblocco previsto per il primo dicembre.