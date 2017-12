Xenoblade Chronicles 2: pubblicato il trailer di lancio dell'esclusiva Nintendo Switch

è da oggi disponibile in esclusiva sue, per celebrarne l'uscita, la casa di Kyoto ha pubblicato il trailer di lancio del JRPG.

In Xenoblade Chronicles 2, i giocatori seguiranno le avventure del giovane Rex, il quale stringerà una speciale amicizia con la Blade Pyra. Insieme si avventureranno alla ricerca dell'Elysium, la culla dell'umanità; un compito piuttosto arduo, dal momento che si tratta di un luogo leggendario.

Per conoscere tutti i dettagli sul JRPG vi invitiamo a consultare la nostra video recensione, mentre a questo indirizzo vi forniamo 5 utili consigli per iniziare la vostra avventura. Xenoblade Chronicles 2 è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.