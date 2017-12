Xenoblade Chronicles 2 registra il miglior debutto della serie al lancio in UK

Secondo i dati diffusi da GFK Chart-Track,ha registrato il miglior debutto della serie nel Regno Unito, pur non figurando nella Top 10 settimanale, avendo infatti debuttato alla posizione numero sedici.

Xenoblade Chronicles 2 ha venduto 1/3 in più rispetto al capitolo per Wii U nel weekend di lancio in Inghilterra. Xenoblade Chronicles X vendette al lancio circa 10.000 copie, il nuovo episodio dovrebbe assestarsi tra le 14.000 e le 15.000 unità, cifra triplicata rispetto a Xenoblade Chronicles per Wii, che non superò quota 6.000 copie nella settimana di debutto in UK.

Si tratta di numeri molto piccoli se rapportati a quelli della concorrenza ma i franchise "minori" di Nintendo non hanno mai impressionato particolarmente nel Regno Unito, registrando cifre molto basse. In ogni caso, un discreto debutto in Top 20 per Xenoblade Chronicles 2, uno dei JRPG più acclamati di questa generazione.