Xenoblade Chronicles 2: rotto il day one in Arabia Saudita

Con una settimana d'anticipo rispetto alla release ufficile del gioco, alcune copie disono già state avvistate in Arabia Saudita. Il nuovo attesissimo titolo Nintendo è previsto al lancio solo il primo dicembre, in esclusiva su Switch.

Con le prime copie del gioco sviluppato da Monolith Soft in circolazione (una delle quali riportata in calce alla notizia), il consiglio è quello di fare seria attenzione ai potenziali spoiler che potrebbero circolare in rete.

Xenoblade Chronicles 2, che ha già ricevuto la positiva recensione di Famitsu, sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal primo dicembre. Per conoscere maggiori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima. Qui potete inoltre consultare la colonna sonora che ci accompagnerà durante questo nuovo viaggio.