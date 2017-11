Xenoblade Chronicles 2: rotto il day one in Malesia e Taiwan

Continuano gli avvistamenti anticipati diper Switch: nei giorni scorsi alcuni rivenditori hannoin Medio Oriente, oggi arrivano segnalazioni da Taiwan e dalla Malesia, paesi dovei l gioco sarebbe già in vendita nei principali negozi.

Al momento non sono arrivate segnalazioni dai rivenditori europei, il day one di Xenoblade Chronicles 2 sembra essere stato rotto in Arabia Saudita, Malesia e Taiwan, mentre in Europa, Stati Uniti e Giappone i negozianti sembrano intenzionati a rispettare la data stabilita da Nintendo.

Xenoblade Chronicles 2 uscirà il primo dicembre in esclusiva su Switch, nei giorni scorsi Nintendo ha annunciato che cambierà le sue politiche di distribuzione per evitare che i prodotti siano disponibili nei magazzini con largo anticipo rispetto alla data di lancio.