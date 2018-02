Xenoblade Chronicles 2 è stato sviluppato solo da 40 persone

Parlando ai microfoni di Denifaminicogamer, il director di Xenoblade Chronicles 2 Tetsuya Takahashi ha spiegato che il gioco è stato sviluppato soltanto da 40 membri di. Il resto del team era impegnato ad aiutarenella realizzazione di Zelda Breaht of the Wild

Sebbene lo studio di Monolith Soft fosse composto da 100 persone, alla fine soltanto 40 di queste hanno contribuito attivamente allo sviluppo di Xenoblade Chronicles 2. Tetsuya Takahashi ha infatti spiegato che una cinquantina di membri del team erano andati ad aiutare Nintendo nella realizzazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con i restanti 10 impegnati nel processo di ricerca e sviluppo.

Considerata la mole di Xenoblade Chronicles 2 e la cura riposta in ogni suo dettaglio, sapere che il gioco è stato realizzato da sole 40 persone non può che accrescere la nostra stima nei confronti degli sviluppatori. Ricordiamo che il nuovo Jrpg di Monolith Soft è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.