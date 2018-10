Xenoblade Chronicles 2 ha superato le aspettative di vendita in Occidente

Monolith Soft è rimasta particolarmente soddisfatta dai risultati ottenuti con Xenoblade Chronicles 2 in Occidente. Il direttore esecutivo Tetsuya Takahashi ha espresso la sua soddisfazione durante una recente intervista concessa a USGamer.

"Per quanto riguarda le vendite, Xenoblade Chronicles 2 ha superato le aspettative, in particolar modo in Europa e Nord America, dove abbiamo visto un maggior numero di persone avvicinarsi alla serie rispetto al passato. E' presto per tirare le somme sull'esito di Torna The Golden Country ma in Giappone i primi numeri sono positivi, superiori alle aspettative iniziali."

Lo studio al momento non sembra avere piani per Xenoblade Chronicles 3, la compagnia non intende abbandonare il franchise, tuttavia il team è concentrato su altri progetti non ancora annunciati. Xenoblade Chronicles 2 ha venduto circa 1.31 milioni di copie in tutto il mondo, diventando l'episodio di maggior successo commerciale della serie.