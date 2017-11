Xenoblade Chronicles 2: svelati tutti i brani della colonna sonora

hanno diffuso la lista dei brani che comporranno la colonna sonora di. Le canzoni in questione saranno include anche nel CD Audio allegato alladel gioco.

Xenoblade Chronicles 2 Soundtrack

Xenoblade II -Where It All Began- (Yasunori Mitsuda) Elysium, in the Blue Sky (Yasunori Mitsuda) Imperial Province of Gormott (ACE – TOMOri, Kudo, CHiCO) Battle!! (Kenji Hiramatsu) Incoming! (ACE – TOMOri, Kudo, CHiCO) Elpis Spirit Cave (Manami Kiyota) Nopon Boy (ACE – TOMOri, Kudo, CHiCO) Exploration (ACE – TOMOri, Kudo, CHiCO) Empire of Mor Ardain ~Running through the Red Lands~ (Kenji Hiramatsu) Ancient Ship (Manami Kiyota) Shadow of the Lowlands (Yasunori Mitsuda) Counterattack (Kenji Hiramatsu) Two People in the Days of Yore (Yasunori Mitsuda)

L'elenco in questione è relativo alla colonna sonora giapponese del gioco, non è chiaro al momento se l'edizione Occidentale godrà di brani aggiuntivi realizzati magari in collaborazione con artisti americani ed europei. Ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 uscirà il primo dicembre in esclusiva su Nintendo Switch, il gioco è stato premiato con un ottimo voto di 35/40 sulle pagine di Famitsu.