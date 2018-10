Xenoblade Chronicles 2: un trailer ci offre una panoramica di Torna The Golden Country

Nintendo ha pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale un trailer della durata di oltre sei minuti che ci offre una panoramica approfondita di Torna - The Golden Country, la nuova espansione di Xenoblade Chrinicles 2 approdata su Switch lo scorso settembre.

Torna – The Golden Country è ambientato 500 anni prima delle vicende narrate nel gioco principale e racconta la storia di Jin e dell’annientamento del Regno di Torna, la sua terra natia, per mano di Malos. Il DLC, oltre a introdurre alcune interessanti meccaniche di gioco inedite che migliorano il gameplay, ci permette di conoscere meglio alcuni personaggi solamente menzionati nel titolo principale, come Lora e Addam, ma anche altre figure più note come Mythra, Brighid e Aegaeon. Il lungo filmato che trovate in apertura di notizia ci offre una panoramica approfondite delle principali novità e delle caratteristiche dell’espansione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a cura di Giuseppe Arace, che ha definito il DLC come una tappa obbligatoria per chi ha amato il secondo capitolo della serie firmata Monolith Soft.