Xenoblade Chronicles 2: update 1.3.0 con il New Game Plus rimandato al 2 marzo

ha annunciato che l' aggiornamento 1.3.0 disarà disponibile a partire dal 2 marzo. L'update, previsto inizialmente per questa settimana, includerà la modalità New Game Plus.

Come riferito dalla casa di Kyoto, la pubblicazione dell'aggiornamento è stata rimandata a causa di un bug riscontrato all'interno dell'update, cosa che ha obbligato gli sviluppatori a prendersi qualche giorno in più per sistemare il tutto prima del lancio. Scusandosi per l'inconveniente, Nintendo e Monolith Soft hanno confermato che l'aggiornamento 1.3.0 sarà disponibile per tutti i giocatori di Xenoblade Chronicles 2 a partire dal 2 marzo. Alla fine basterà attendere solo qualche giorno in più.