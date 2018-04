Xenoblade Chronicles 2 ha venduto 1.31 milioni di copie: nuovo record per la serie

Nintendo ha diffuso i dati di vendita aggiornati al 31 marzo dei giochi Switch, vedendo in testa alla classifica Super Mario Odyssey. Ottimo risultato anche per Xenoblade Chronicles 2, che con 1.31 milioni di copie piazzate in tutto mondo segna un nuovo record per la serie.

Di seguito riportiamo la classifica con gli 8 giochi più venduti su Nintendo Switch fino al 31 marzo:

Super Mario Odyssey - 10.41 milioni di copie Mario Kart 8 Deluxe - 9.22 milioni di copie The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 8.48 milioni di copie Splatoon 2 - 6.02 milioni di copie 1-2 Switch - 2.29 milioni di copie ARMS - 1.85 milioni di copie Xenoblade Chronicles 2 - 1.31 milioni di copie Kirby Star Allies - 1.26 milioni di copie

Per Xenoblade Chronicles 2 si tratta di un dato molto significativo, dal momento che con 1.31 milioni di copie può considerarsi il capitolo più venduto in assoluto della serie. Ottimi anche i numeri di Kirby Star Allies, che nel giro di due settimane è arrivato a 1.26 milioni di copie registrando il miglior debutto in assoluto per la serie negli Stati Uniti.

Come precisato da Nintendo, le cifre riportate nella classifica di vendita si riferiscono al numero complessivo di copie vendute in tutto il mondo (nel conteggio vengono considerate le copie retail, quelle digitali e quelle incluse nei bundle della console).