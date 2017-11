Xenoblade Chronicles 2: la versione digitale ha un peso di quasi 14GB

Dopo le novità annunciate nel corso deltenutosi in data odierna alle ore 15:00, il sito ufficiale diha svelato le dimensioni della versione digitale di

Come riportato nella scheda del gioco, la versione digitale di Xenoblade Chronicles 2 occuperà quasi 14 GB sulla memoria interna di Nintendo Switch; per la precisione 13978.57 MB. Per consultare tutte le novità annunciate al Nintendo Direct, tra cui la possibilità di scaricare l'audio in giapponese e la collaborazione con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vi invitiamo a seguire questo collegamento.

Xenoblade Chronicles 2 uscirà il primo dicembre in esclusiva su Nintendo Switch.