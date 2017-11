Xenoblade Chronicles 2: Video Anteprima del nuovo Jrpg in arrivo su Switch

Nell'attesa chefaccia il suo debutto suil primo dicembre, vogliamo proporvi la nostra Video Anteprima del nuovo Jrpg di, dando un'occhiata più approfondita ai contenuti, alle meccaniche e al mondo di gioco.

Importante e mastodontico, Xenoblade Chronicles 2 si prepara a far brillare i due schermi di Nintendo Switch con una mole contenutistica impressionante, con un universo narrativo come sempre attraente e con un gameplay ruolistico-esplorativo che richiederà sicuramente molte ore per essere sviscerato a dovere. Un titolo che molti appassionati di Jrpg non vedono l'ora di provare con le proprie mani.

Nell'attesa che il gioco faccia il suo debutto su Switch il 1° dicembre, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima riportata in cima alla notizia. Se invece volete gustarvi un video più esteso tratto dal gioco, nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo video gameplay della durata di venti minuti.