Xenoblade Chronicles 2: un video mostra un intero ciclo giorno/notte

IGN ha pubblicato un nuovo video tratto da, in cui possiamo vedere in azione un intero ciclo giorno/notte attraverso le 24 ore simulate all'interno del gioco. Ricordiamo che il titolo è disponibile dal primo novembre in esclusiva per

Se siete curiosi di assistere a un intero ciclo giorno/notte di Xenoblade Chronicles 2, vi basta dare un'occhiata al video reperibile a questo indirizzo. Se invece volete saperne di più sul nuovo Jrpg di Monolith Soft, sulle nostre pagina trovate la Video Recensione del gioco.

Voi avete già acquistato Xenoblade Chronicles 2? Nel caso, vi suggeriamo di leggere le nostre Guide con i 5 consigli per iniziare e con alcuni accorgimenti utili per guadagnare più velocemente Punti Esperienza. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.