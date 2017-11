Con l’arrivo diin esclusiva su Switch, Nintendo si prepara a concludere un’annata davvero memorabile: il sequel di uno dei più acclamati JRPG della passata generazione è infatti un’epopea monumentale, un titolo evocativo e sterminato.

Con Xenoblade Chronicles 2 si chiude la ricca annata di Switch, il primo della console, che ha visto l'uscita di alcuni dei titoli più acclamati dell'anno, tra cui The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.

Xenoblade Chronicles 2 si presenta come un JRPG dalle atmosfere fantasy di stampo classico, che non mancherà di soddisfare pienamente i sempre più numerosi appassionati del genere.