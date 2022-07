Xenoblade Chronicles 3: arrivano brutte notizie sui preorder delle Collector's Edition

Il portale ufficiale italiano di Nintendo si è aggiornato pochi minuti fa per accogliere una notizia poco piacevole in merito alla distribuzione della Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3.

Ecco di seguito il messaggio diffuso dalla Grande N:

"A causa di alcune difficoltà logistiche, non saremo in grado di aprire i preordini per la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 prima della data di lancio del gioco, il 29 luglio. Ci scusiamo per l'inconveniente."

Fortunatamente, però, l'azienda di Kyoto ha trovato un modo per far giocare tutti, anche coloro i quali sono interessati all'acquisto della versione più costosa dell'esclusiva Switch. Stando alle parole di Nintendo, verrà messa in commercio una Collector's Edition priva del gioco e contenente solo artbook, custodia in acciaio e confezione illustrata: in questo modo sarà possibile acquistare separatamente i due prodotti spendendo la stessa cifra e senza il bisogno di iniziare a giocare in ritardo rispetto a tutti gli altri.

Sempre sul sito ufficiale Nintendo è possibile iscriversi ad una newsletter per ricevere una mail al momento dell'apertura dei preordini delle versioni limitate dell'esclusiva Switch.

In attesa che i giocatori possano accaparrarsi l'oggetto sul MyNintendo Store, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tante nuove informazioni su combo, Ouroboros e colonie di Xenoblade Chronicles 3.