Xenoblade Chronicles 3 in arrivo? Il compositore avvia nuove registrazioni

Mentre il team di Xenoblade assume per un nuovo titolo ancora non annunciato, da entro i confini del Sol Levante giunge una notizia decisamente interessante.

Yasunori Mitsuda, compositore delle colonne sonore dei diversi episodi della saga JRPG di Monolith Soft, ha infatti confermato di essere impegnato su di un grande progetto. L'autore non ha offerto molti dettagli in merito, ma ha consentito al pubblico di dare un fugace sguardo alla notevole mole di spartiture che vedrà presto impegnata una grande orchestra. Nel suo messaggio di aggiornamento diretto agli appassionati, ha infatti reso noto che le sessioni di registrazione prenderanno il via già nel corso del mese di aprile.

Purtroppo, non sono disponibili indizi di sorta sulla natura del progetto, ma evidentemente la fantasia dei videogiocatori è immediatamente volata in direzione di un nuovo capitolo della serie fantasy, magari uno Xenoblade Chronicles 3. Il misterioso nuovo gioco di Monolith Soft è in effetti in sviluppo ormai da diverso tempo, con l'avvio della produzione - con il benestare di Nintendo - che risale al 2018. I tempi per un reveal del titolo potrebbero dunque essere ormai quasi maturi. In attesa di saperne di più, di cosa sperate possa trattarsi? Preferireste una nuova IP o un ulteriore capitolo della serie Xenoblade?