Xenoblade Chronicles 3: un assaggio dell'evocativo Aionios da Nintendo

Xenoblade Chronicles 3 è uno dei giochi più attesi su Nintendo Switch per il 2022 e la sua uscita si sta avvicinando a grandi passi, essendo fissata per il 29 luglio in esclusiva per la console ibrida. Per ingannare l'attesa, Nintendo ci mostra alcuni nuovi scorci dell'Action RPG firmato Monolith Soft.

Il nuovo trailer è incentrato su Aionios, il mondo in cui si svolgono i fatti di Xenoblade Chronicles 3, che colpisce per i suoi panorami mozzafiato ed i vasti paesaggi che si potranno esplorare pad (o console) alla mano. Gli scenari sono caratterizzati anche dalla presenza di numerose creature selvagge con le quali interagire e combattere, dando sfoggio di tutte le nostre abilità speciali (ecco a tal proposito gemme e Talent Arts di Xenoblade Chronicles 3 in azione) per trionfare sul campo di battaglia.

Il nuovo trailer ci mostra comunque soltanto una piccola parte degli scenari che sarà possibile esplorare durante l'avventura, che si prospetta molto corposa e ricca di eventi da vivere ed ambientazioni da scoprire. Ma soprattutto, come riportato nella nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3, la nuova fatica di Monolith Soft si sta dimostrando molto interessante anche in ambito ludico, con un sistema di combattimento che promette di prendere il meglio dei precedenti giochi ed elevarlo ulteriormente.

A fine luglio scopriremo se la serie di Xenoblade Chronicles farà di nuovo centro. Vi è piaciuto intanto quanto mostrato su Aionios?