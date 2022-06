Xenoblade Chronicles 3 avrà il lip sync sia per l'inglese, sia per il giapponese

In questa calda estate videoludica Nintendo ha scelto di puntare forte su Xenoblade Chronicles 3 dedicandogli un intero Direct. Sono molte le informazioni emerse durante la presentazione del 22 giugno, ma quella di cui vi parleremo tra poco potrebbe essere sfuggita ai più.

Guardando con attenzione alle cutscene mostrate durante il Nintendo Direct, si può notare che gli sviluppatori di Monolith Soft hanno implementato la sincronizzazione del labiale sia per il doppiaggio inglese, sia per quello in giapponese. Si tratta a tutti gli effetti di una novità assoluta per la serie, oltre che incredibilmente gradita. Il lip sync garantirà un elevato livello di immersione indipendentemente dalla lingua parlata che verrà scelta dai videogiocatori. Nella clip in calce a questa notizia trovate un assaggio del funzionamento di questa tecnologia.

Durante il Direct sono emersi anche molti altri dettagli, come ad esempio i DLC del Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3, il supporto agli amiibo e la Collector's Edition. L'uscita del gioco, ricordiamo, è attualmente fissata per il 29 luglio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.