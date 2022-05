Xenoblade Chronicles 3 in azione, tra gemme e Talent Arts

In uscita il 29 luglio 2022, Xenoblade Chronicles 3 promette di rendere incandescente l'estate degli amanti degli Action/RPG. L'esclusiva per Nintendo Switch si sta avvicinando un poco alla volta al suo esordio sul mercato, e Monolith Soft non perde dunque occasione per offrire ulteriori assaggi del suo atteso gioco.

Tramite Twitter, infatti, gli sviluppatori condividono una nuova sequenze di gameplay, breve ma intensa, che vede in azione la mossa Gemini Strike: trattasi della Talent Art per la classe Zephyr di Mio, uno dei personaggi principali del party, una delle numerose che sarà possibile utilizzare in combattimento durante l'avventura.

C'è spazio anche per un paio di nuove immagini che confermano il ritorno del sistema di creazione delle gemme già visto nei precedenti episodi della serie. Sarà possibile realizzare questi preziosi ogetti ed assegnarli ai vari membri del nostro gruppo, ottenendo in questo modo utili potenziamenti alle loro statistiche: che si tratti della potenza d'attacco, delle capacità difensive o di altri bonus ancora, le gemme ben sfruttate si riveleranno molto utili in battaglia, aumentando le nostre chance di vittoria.

Sempre a proposito del gameplay, la nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3 illustra tutte le potenzialità del nuovo gioco della serie, che punta a rivelarsi una delle migliori esclusive Switch del 2022, nonostante i ritardi per i contenuti extra di Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition per coloro che hanno effettuato il pre-order, previsti per un periodo successivo al lancio.