Xenoblade Chronicles 3 classificato in Australia, tra violenza e temi maturi

Xenoblade Chronicles 3 ha chiuso con il botto il Nintendo Direct di febbraio 2022 e promette di rivelarsi uno dei titoli più caldi del 2022 di Switch. Il nuovo kolossal JRPG ha già una finestra di lancio fissata per il prossimo settembre, sempre in esclusiva per la console ibrida Nintendo, come già accaduto per i precedenti episodi.

Nonostante manchino ancora parecchi mesi al suo debutto sul mercato, lo scorso 17 febbraio l'ente di classificazione australiano ha già valutato la nuova opera firmata Monolith Soft, assegnando al gioco una M ("Mature Content"), esattamente come per entrambi i predecessori. Tra i contenuti del titolo si citano "temi fantastici e violenza", senza però ulteriori approfondimenti specifici. A questo punto è altamente probabile che, quando toccherà al PEGI valutarlo, il rating in Europa potrebbe essere il medesimo degli altri giochi del franchise usciti su Switch, ossia rivolto ad un pubblico dai 12 anni in su.

Dopo il trailer d'annuncio, il director Takahasi ha fornito molti dettagli su Xenoblade Chronicles 3: la nuova avventura unirà i mondi visti nei primi due capitoli ed avrà quindi vari collegamenti con il passato, sebbene sia stato assicurato che il gioco sarà pienamente godibile anche dai neofiti. Tetsuya Takahashi ha sottolineato come i lavori siano ormai in fase molto avanzata e si stanno effettuando le ultime modifiche per rendere il gioco quanto più curato ed efficiente possibile in vista del debutto a settembre.

