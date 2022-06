Xenoblade Chronicles 3: Collector's Edition solo online, confermato il supporto Amiibo

Brutte notizie per chi aveva pianificato di acquistare la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 nei negozi, la casa di Kyoto ha infatti confermato che l'edizione speciale del gioco sarà disponibile solo online su My Nintendo Store.

La Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch include oltre al gioco in formato fisico anche un artbook a colori da oltre 250 pagine e una custodia Steelbook in metallo, il tutto racchiuso in una confezione premium esclusiva con artwork disegnato da Masatsugu Saito. La Collector's Edition sarà esclusiva del My Nintendo Store, con l'acquisto al day one si riceverà solamente il gioco mentre gli altri contenuti verranno spediti a partire dall'autunno 2022.

Durante il Nintendo Direct di Xenoblade Chronicles 3 del 22 giugno è stata anche confermata la compatibilità con gli Amiibo, con uno degli Amiibo supportati è possibile sbloccare oggetti in-game mente la statuetta di Shulk permetterà di sbloccare la Monade (arma del primo Xenoblade Chronicles) per uno dei personaggi della classe Spadaccino.

Sono previsti anche quattro DLC per Xenoblade Chronicles 3 tra cui un pacchetto con nuovi contenuti per la storia in arrivo nel corso del 2023. Il prezzo del Pass Espansione è fissato a 29.99 euro, il primo DLC con costumi extra e varianti di colore per gli outfit è previsto al lancio del gioco, il 29 luglio.