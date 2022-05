Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition: ritardi per il lancio dei contenuti extra

A pochi mesi di distanza dal momento del debutto del gameplay di Xenoblade Chronicles 3 su Nintendo Switch, il colosso di Kyoto aggiorna il pubblico sul lancio della Collector's Edition del JRPG.

Dalle pagine del proprio store ufficiale, la Grande N informa infatti gli appassionati di un inconveniente legato alla distribuzione dei contenuti extra previsti nell'edizione. La Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3, lo ricordiamo, include una confezione illustrata da Masatsugu Saito, un artbook a colori di più di 250 pagine e uno steelbook per la cartuccia Nintendo Switch del JRPG.



Tutti i contenuti elencati, tuttavia, non saranno consegnati ai giocatori in tempo per il Day One, con gli acquirenti che si vedranno recapitati solamente una copia fisica di Xenoblade Chronicles 3. A confermarlo è la stessa Nintendo, tramite il seguente messaggio: "Preordinando la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 riceverai la versione su scheda del gioco al lancio, il 29 luglio. Gli altri contenuti della Collector's Edition (custodia SteelBook, artbook e confezione illustrata) ti verranno consegnati separatamente in seguito". Nello specifico, la finestra di lancio indicata è quella dell'autunno 2022. Ovviamente, tutti gli articoli saranno recapitati da Nintendo senza spese di consegna aggiuntive.

Gli appassionati interessati alla Collector's Edition possono registrarsi sul portale Nintendo, così da essere informati al momento dell'apertura dei preordini. Di seguito, trovate il relativo link:

La Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 sarà distribuita esclusivamente tramite My Nintendo Store.