Xenoblade Chronicles 3 conquista la critica: grande media su Metacritic

Xenoblade Chronicles 3 è ormai prossimo al suo debutto su Nintendo Switch, fissato per il 29 luglio 2022, ma in rete stanno già arrivando le recensioni provenienti da tutte le più famose testate a livello internazionale, che hanno già dato il loro verdetto definitivo sulla nuova fatica di Monolith Soft.

Noi di Everyeye siamo rimasti estremamente colpiti dalla bontà del gioco come testimoniato dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, dove lo abbiamo definito "uno dei migliori JRPG degli ultimi anni". E tale verdetto sembra condiviso quasi all'unanimità, considerato che sul portale Metacritic l'opera pubblicata da Nintendo vanta, nel momento in cui scriviamo, un onorevole 89 di media basato su 64 recensioni.

Praticamente tutte hanno assegnato a Xenoblade Chronicles 3 una valutazione da semaforo verde (dunque con voti dal 75 in su), con 11 verdetti da perfect score assegnati da testate quali VGC, TheGamer, Screen Rant e Nintendo Life. Non manca comunque qualche verdetto un po' più severo, come i 70 dati da PCMag e Post Arcade, ma in ogni caso sembra che tutti i recensori siano d'accordo nel considerare il nuovo episodio della serie un'esclusiva di peso per Switch.

Il debutto sul mercato è vicinissimo, ma è bene fare attenzione: il day one di Xenoblade Chronicles 3 è stato rotto in anticipo, dunque il rischio spoiler girovagando per la rete potrebbe essere concreto.