Xenoblade Chronicles 3 conquista la critica: il trailer con i verdetti della stampa

Xenoblade Chronicles 3 si sta rivelando un notevole successo, non solo in ambito commerciale (ricordiamo ad esempio che Xenoblade Chronicles 3 ha registrato il miglior lancio della serie in UK e in Giappone), ma anche di critica, con numerose testate internazionali che hanno dato valutazioni altissime all'ultima opera di Monolith Soft.

Proprio per celebrare gli eccellenti risultati ottenuti, Nintendo ha pubblicato un nuovo, breve trailer del colossale JRPG disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 29 luglio, contenente alcuni dei verdetti più elevati ricevuti. Portali come Nintendo Life, Screen Rant, VGC e Destructoid, giusto per fare alcuni dei nomi citati nel filmato, hanno premiato l'esclusiva Switch voti stellari e perfect scores, rimasti colpiti non solo dalla bellezza del mondo di gioco ed il focus sull'esplorazione, ma anche dalla storia e dal sofisticato gameplay ancora più ricco rispetto ai precedenti episodi.

Anche noi siamo rimasti estremamente colpiti da ciò che Monolith Soft è stata capace di creare: nella nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 lo abbiamo definito "uno dei migliori JRPG degli ultimi anni", evidenziando le grandissime qualità dell'opera in tutti i suoi aspetti più importanti in termini di gameplay, oltre ad elogiarne la direzione artistica ed il comparto narrativo.

State giocando al più recente, mastodontico episodio di Xenoblade Chronicles?