Xenoblade Chronicles 3, day one rotto in anticipo: occhio agli spoiler online!

Nonostante l'uscita sia fissata per il prossimo 29 luglio, sembra che alcuni negozi abbiano rotto con largo anticipo il day one di Xenoblade Chronicles 3, l'attesa nuova esclusiva per Nintendo Switch sviluppata da Monolith Soft. Copie fisiche del gioco, infatti, sono già comparse in rete sui forum e non solo.

Su ResetERA, ad esempio, sono state postate alcune immagini relativi alle versioni retail già in commercio, sebbene i moderatori del sito abbiano poi deciso di oscurare le foto postate. Testimonianze sono comparsa anche su Twitter, dove un utente ha addirittura segnalato un'inserzione creata dai consueti scalper pronti a capitalizzare su questo tipo di situazioni: c'è infatti chi ha piazzato una copia di Xenoblade Chronicles 3 a 100 dollari, riuscendo pure a venderla. Ulteriori conferme arrivano anche da Reddit attraverso altre segnalazioni fotografiche.

Non è raro che un gioco, soprattutto se molto atteso, venga messo in vendita con giorni (se non addirittura una settimana come in questo caso) d'anticipo. Il problema maggiore in questi casi è l'emergere di grossi spoiler sui prodotti in questione, con video dettagliati di eventi chiave, epiloghi compresi, su Youtube ed i social network che rischiano di rovinare l'esperienza a chi il gioco ancora non ce l'ha. Se dunque attendete Xenoblade Chronicles 3, fate molta attenzione mentre girovagate online, dato che il rischio di anticipazioni non desiderate potrebbe essere dietro l'angolo.

Se invece volete qualche anticipazione sicura, abbiamo provato le prime ore di Xenoblade Chronicles 3 facendoci in questo modo una prima idea sulle potenzialità dell'esclusiva Switch. Non perdetevi inoltre il trailer di presentazione in italiano per Xenoblade Chronicles 3, con dettagli su grafica, gameplay e storia.