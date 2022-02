Xenoblade Chronicles 3: il director Takahashi condivide tanti nuovi dettagli sul JRPG

Il Nintendo Direct di febbraio si è concluso in grande stile con l'annuncio di Xenoblade Chronicles 3, il nuovo capitolo dell'acclamata serie JRPG curata dai ragazzi di Monolith Soft. Il director Tetsuya Takahashi condivide ora nuovi dettagli sulla sua nuova opera in arrivo su Switch.

Con un lungo post pubblicato sulle pagine ufficiali di Nintendo, Takahashi ha innanzitutto assicurato che il team di sviluppo "sta attualmente apportando le modifiche finali per assicurarsi di creare il miglior gioco possibile in base a tutto ciò che abbiamo imparato dalle iterazioni precedenti della serie".



La key visual che abbiamo potuto ammirare alla fine del trailer di annuncio - ha proseguito poi il director - vede la presenza della spada spezzata di Mechonis e del titano Urayan. Si tratta di una rappresentazione ideata diverso tempo fa da Monolith Soft: più precisamente, tra la fine dello sviluppo del primo Xenoblade Chronicles e l'inizio dei lavori sul secondo capitolo.

Takashi ha dichiarato che "Xenoblade Chronicles 3 è una nuova avventura che unisce i mondi del primo e del secondo capitolo per portare i giocatori nel futuro". Evidentemente il nuovo gioco della serie avrà dei forti collegamenti con il passato, tuttavia Takahashi ha assicurato che il JRPG sarà perfettamente godibile anche dai novizi del franchise.

Il character design del gioco è curato da Masatsugu Saito, mentre Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu e Mariam Abounnasr si sono occupati della colonna sonora. Si tratta di artisti che già hanno collaborato con Monolith Soft nella realizzazione dei due episodi precedenti.

"La musica in questo gioco mantiene il tocco unico di Xenoblade Chronicles mentre affronta anche una nuova sfida, ovvero quella di integrare una melodia basata sul flauto come motif. Il flauto è in realtà uno dei temi chiave di questo gioco. Una varietà di altri elementi e temi sono nascosti nel trailer e riveleremo i dettagli un po' alla volta in futuro".

Xenoblade Chronicles 3 sarà pubblicato nel mese di settembre in esclusiva su Nintendo Switch.