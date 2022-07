Xenoblade Chronicles 3 disponibile: Nintendo pubblica lo splendido trailer di lancio

Il giorno è arrivato: l'atteso Xenoblade Chronicles 3 è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch sia in formato digitale che nei negozi fisici, pronto ad intrattenere i fan dei JRPG con un'avventura enorme e spettacolare, che offre un sistema di combattimento perfezionato ed un ampio focus sull'esplorazione.

Oltre a ricordarvi di non perdere la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, dove illustriamo nel dettaglio tutti i motivi per cui si tratta di un'esclusiva imperdibile, Nintendo celebra il debutto della nuova fatica targata Monolith Soft pubblicando sui propri canali social il trailer di lancio. Si tratta di un filmato dalla durata di circa 2 minuti, che riassume al meglio gameplay, scenari ed incipit narrativo con un ritmo ben sostenuto e musiche coinvolgenti in sottofondo.

Il terzo episodio principale di Xenoblade Chronicles mantiene alta la tradizione del franchise riprendendo il meglio offerto dai predecessori ed elevando ulteriormente l'asticella qualitativa, dimostrando ancora una volta il grande talento dello studio nipponico, che ha ancora grandi piani per il proseguo del brand: infatti, oltre ad aver confermato che il nuovo gioco riceverà un'espansione nel prossimo futuro, Monolith Soft ha confermato nel corso di un'intervista che la serie di Xenoblade Chronicles andrà avanti nei prossimi anni, intrattenendo i fan con tante altre storie.

Godiamoci intanto il presente: avete già messo le mani sopra il gioco?