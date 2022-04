Xenoblade Chronicles 3 esce a luglio, la grande sorpresa Nintendo

Nintendo ha annunciato la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch, sottolineando come il lancio sia stato anticipato: originariamente previsto per settembre 2022, il gioco è ora previsto per il 29 luglio, data di uscita valida anche per l'Italia.

In questo nuovo gioco di ruolo, i giocatori partiranno per un’epica avventura incentrata sul tema della vita, che collega i futuri dei due precedenti capitoli principali di questa longeva serie. Nei panni dei protagonisti Noah e Miyo, i giocatori guideranno una squadra composta da sei personaggi per scoprire la verità sul conflitto che vede opporsi il Keves e l’Agnus, due nazioni rivali. La loro missione li porterà a Pian di Spada, una terra trafitta da una colossale spada.

Nintendo ha annunciato anche la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 disponibile in esclusiva su My Nintendo Store, questa edizione limitata includerà una confezione premium con illustrazione esclusiva di Masatsugu Saito, artbook a colori da 250 pagine e custodia Steelbook in metallo.

In occasione dell'annuncio della data di uscita, Nintendo ha pubblicato anche un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles 3 sottotitolato in italiano. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch, gioco che arriverà come detto prima del previsto, in anticipo di oltre un mese rispetto alla data fissata inizialmente, sicuramente una bella sorpresa, in un mondo dove i rinvii sono all'ordine del giorno, Nintendo stupisce tutti e anticipa la pubblicazione di una delle sue esclusive più attese del 2022. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.