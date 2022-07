Xenoblade Chronicles 3 esce oggi ed è già in offerta: poche unità disponibili

E' disponibile ufficialmente da oggi Xenoblade Chronicles 3, la nuova esclusiva per Nintendo Switch che ha registrato riscontri importanti da parte della stampa, e su Ebay è già possibile acquistarlo a prezzo ridotto, seppur di poco.

Nella fattispecie, il gioco è disponibile a 54,80 Euro, in calo rispetto ai 59,99 Euro di listino.

La vendita è effettuata direttamente da GamesMovieShop, che ha il 99,9% di feedback positivi e garantisce anche la spedizione gratuita in tre giorni con consegna a casa prevista tra il 2 ed il 3 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna

Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google pay, e le carte Visa, Mastercard ed American Express, mentre per quanto riguarda la restituzione viene dato un tempo massimo di 30 giorni per il rimborso, con l'acquirente che pagale spese di spedizione e restituzione dell'oggetto.

Nella scheda prodotto leggiamo che sono disponibili 29 unità, e ne sono già state vendute 72 nelle ultime ore. Quindi come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.