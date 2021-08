Xenoblade Chronicles 3 esiste e lo sviluppo è quasi nelle fasi finali secondo un report

Dopo i rumor delle scorse ore arrivano nuovi dettagli sull'esistenza di Xenoblade Chronicles 3: Imran Khan, ex Senior Editor di GameInformer USA, conferma che Monolith Soft è da tempo al lavoro sul sequel di Xenoblade Chronicles 2, con il gioco che starebbe per raggiungere le fasi finali dello sviluppo.

Secondo quanto riportato dalle fonti di Khan, il gioco avrebbe dovuto essere annunciato all'inizio del 2021 con lancio previsto per l'autunno di quest'anno, tuttavia lo sviluppo e l'ottimizzazione hanno subito dei ritardi sulla tabella di marci a causa delle difficoltà dovute al lavoro in smart working. Apparentemente, il gioco potrebbe essere annunciato prima della fine del 2021 con lancio previsto almeno nella prima metà del 2022.

La doppiatrice Jenna Coleman (voce di Melia in Xenoblade Chronicles) è stata la prima a svelare l'esistenza di Xenoblade Chronicles 3 in un video podcast andato in onda a giugno e passato inosservato fino ad oggi. Non ci sono ancora dettagli sul progetto ma sembra certo che Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch uscirà il prossimo anno.

Xenoblade Chronicles 2 è stato lanciato nel dicembre 2017 mentre l'anno successivo è arrivata l'espansione Torna The Golden Country, i tempi sembrano quindi maturi per un nuovo episodio regolare della serie targata Monolith Soft.