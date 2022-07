Xenoblade Chronicles 3: l'espansione sarà grande quanto quella di Xenoblade Chronicles 2

Siamo ormai ad un passo dal debutto ufficiale di Xenoblade Chronicles 3, e Monolith Soft ci anticipa già qualche dettaglio su quello che è il piano di espansione del suo nuovo JRPG, accolto dalla stampa internazionale con con grande entusiasmo.

Dopo aver già regalato un'espansione di grande quantità e qualità con Torna: The Golden Country dopo il lancio di Xenoblade Chronicles 2, il team di Monolith Soft sembra determinato a confezionare un DLC di stampo narrativo altrettanto notevole con la sua ultima fatica. La software house ha già svelato in precedenza che il titolo includerà un Pass di Espansione, ma è la prima volta in cui gli sviluppatori condividono qualche piccola anticipazione su quanto possiamo aspettarci dal DLC della storia.

"Questo è qualcosa da prendere in considerazione dopo aver finito il gioco, ma proporremo un Pass di Espansione aggiuntivo. Introdurremo una nuova storia alla fine dell'Expansion Pass e stiamo pensando di rendere il suo volume di contenuti grande quanto Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Ci auguriamo che chi ha apprezzato quel contenuto, così come i nuovi arrivati, lo prendano. Si tratterà di un volume di contenuti piuttosto elevato che non vi deluderà". Monolith Soft ha specificato che il DLC della storia sarà pubblicato entro il 31 dicembre di quest'anno.

In attesa di mettere finalmente le mani sul gioco in arrivo domani 29 luglio su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Xenoblade Chronicles 3, rivelatosi uno dei migliori JRPG degli ultimi anni per Nintendo Switch.