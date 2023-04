Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed ha una data e ci sono anche due nuovi Amiibo

Nintendo ha annunciato la data di uscita del quarto e ultimo DLC di Xenoblade Chronicles 3: il pacchetto Expansion Pass Vol. 4 Future Redeemed sarà disponibile dal 25 aprile, andando così a chiudere il supporto post lancio per il gioco.

Ambientato prima degli eventi narrati in Xenoblade Chronicles 3, Future Redeemed presenta un cast composto da vecchie conoscenze e nuovi personaggi, non mancheranno inoltre momenti e situazioni tratte dai primi due episodi di Xenoblade, gli sviluppatori hanno anche confermato che con questo DLC farà il suo debutto una nuova colonna sonora per le battaglie.

Le sorprese però non finiscono qui perché Nintendo ha annunciato l'arrivo degli Amiibo di Pyra + Mythra, venduti in una confezione speciale con entrambi i personaggi e disponibile dal 21 luglio, i preordini apriranno prossimamente, il prezzo del pacchetto non è ancora stato reso noto. Infine, sono state annunciato anche le statuine di Noah e Mio, maggiori dettagli verranno svelati più avanti.

Si chiude così il supporto post lancio di Xenoblade Chronicles 3, uno dei giochi più acclamati del 2022, Xenoblade Chronicles 3 ha registrato il miglior lancio per la serie in Giappone e il gioco di Monolith sembra aver venduto bene anche in Europa (in particolare nel Regno Unito) e in Nord America