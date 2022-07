Xenoblade Chronicles 3 già giocabile...su Steam Deck: leak clamoroso, attenti agli spoiler

Già diversi giorni fa vi avevamo segnalato la rottura del Day One di Xenoblade Chronicles 3, esclusiva per Nintendo Switch in arrivo sulla console ibrida il prossimo 29 luglio 2022.

Ora, tuttavia, emergono segnalazioni relative ad un evento ancora più grave. Pare infatti che l'intero JRPG sia stato colpito da un clamoroso leak, che ha portato una ROM di Xenoblade Chronicles 3 a dilagare in rete. Il titolo di Monolith sarebbe dunque ormai accessibile in maniera illegittima, al punto che sarebbe persino possibile fruire del gioco su Steam Deck, la console portatile di casa Valve. A testimonianza di tale circostanza, sta attirando crescente attenzione un Tweet pubblicato dallo YouTuber "Mutahar"/"Some Ordinary Gamers", che mostra appunto Xenoblade Chronicles 3 in azione su Steam Deck.



Al momento, non sembrano essere stati diffusi commenti in merito da parte di Nintendo o della stessa Monolith. In attesa di eventuali dichiarazioni, invitiamo i giocatori in attesa del Day One di Xenoblade Chronicles 3 a prestare particolare attenzione, visto il rischio di imbattersi in spoiler relativi alla trama dell'avventura. Il JRPG, lo ricordiamo, figura tra i nuovi videogiochi della settimana, con il lancio ufficialmente previsto per la giornata di venerdì 29 luglio 2022, in esclusiva su Nintendo Switch.