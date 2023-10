Xenoblade Chronicles 3: il gioco è acquistabile su Amazon ad un super prezzo

Xenoblade Chronicles 3 è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Monolith Soft e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. É il quarto capitolo della serie Xenoblade Chronicles di Monolith Soft, è uscito il 29 luglio 2022, anticipato in quanto era stata annunciato per settembre dello stesso anno.

Xenoblade Chronicles 3 è caratterizzato da una trama incentrata su un nuovo cast di personaggi, raffigurante i rispettivi futuri dei mondi presenti in Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2. Ambientato dopo gli eventi di Xenoblade Chronicles (2010) e Xenoblade Chronicles 2 (2017), Xenoblade Chronicles 3 si svolge nel fantastico mondo di Aionios, dove la nazione di Keves e la nazione di Agnus sono in guerra tra loro . Nel gioco vediamo due protagonisti, Noah, un veggente di Keves accompagnato dai suoi amici Lanz ed Eunie, e Mio, un veggente di Agnus accompagnato dai commilitoni Taion e Sena.

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato durante una presentazione al Nintendo Direct il 9 febbraio 2022, ora è in offerta su Amazon al prezzo di 39,99 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro.

