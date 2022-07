Xenoblade Chronicles 3: grafica, gameplay e storia nel Trailer di Presentazione italiano

Mancano ormai solo due settimane al lancio di Xenoblade Chronicles 3, e così i ragazzi di Monolith Soft stuzzicano la fantasia degli appassionati della serie con un esaustivo trailer di presentazione che delinea il quadro ludico, grafico, narrativo e contenutistico dell'atteso GDR sci-fi in arrivo su Nintendo Switch.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house di Tokyo abbraccia nuovamente le atmosfere di Pian di Spada, l'ambientazione che farà da sfondo alle avventure da vivere insieme ai personaggi di Xenoblade Chronicles 3, per offrirci un ricco assaggio del gameplay da sperimentare con la prossima esclusiva della console ibrida nintendiana.

Il terzo capitolo maggiore della serie proporrà eroi, creature e villain dai modelli poligonali ancora più evoluti, oltre ad un comparto grafico d'impatto e a un sistema di combattimento sensibilmente più immersivo, con tantissimi effetti particellari e attacchi speciali da padroneggiare. Di particolare interesse sono poi gli approfondimenti sul sistema degli autoattacchi e sulle dinamiche di gameplay legate all'evocazione dei possenti Uroboros attraverso la fusione delle coppie di eroi.

Quanto alla bontà della grafica e al tenore qualitativo del comparto artistico, giudicate voi stessi ammirando il nuovo trailer di presentazione in italiano di Xenoblade Chronicles 3, il cui lancio è previsto per il sempre più prossimo 29 luglio in esclusiva assoluta su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il nostro resoconto delle prime ore di Xenoblade Chronicles 3.