Xenoblade Chronicles 3, tra guerra e violenza: l'esclusiva Nintendo classificata dall'ESRB

Dopo la classificazione in Australia di Xenoblade Chronicles 3, anche l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha espresso il proprio giudizio sul nuovo JRPG firmato da Monolith.

L'ente deputato alla classificazione ha infatti reso pubblica la propria valutazione relativa alla prossima esclusiva Nintendo Switch, in arrivo sulla console ibrida in estate. Il JRPG è stato considerato come adatto anche ad un pubblico di adolescenti, con conseguente assegnazione della classificazione "Teen". Tuttavia, l'ESRB ha voluto porre l'accento su alcune rappresentazioni di violenza che troveranno spazio all'interno di Xenoblade Chronicles 3.

In particolare, nella descrizione del titolo offerta dall'ente, apprendiamo che alcune cutscene non mancheranno di offrire sequenze drammatiche, raffiguranti anche atti di suicidio, con personaggi pronti a spararsi o a trafiggersi con pugnali. Questi ultimi - tuttavia - avverranno off-screen, e non saranno dunque direttamente inquadrati a schermo. Personaggi impalati da una spada e alcune scene in cui sarà visibile del sangue completano il quadro dipinto dall'ESRB, che in ultima istanza non ha però ritenuto necessario limitare la fruizione del titolo ad un pubblico maturo.



In attesa della data di uscita del gioco, fissata al prossimo 29 luglio 2022, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nuova anteprima di Xenoblade Chronicles 3 dedicata al sistema di combattimento del JRPG e firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.