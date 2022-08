Xenoblade Chronicles 3 guida: come si allestisce un party equilibrato?

Il complesso combat system di Xenoblade Chronicles 3 nasconde molte sfaccettature: scopriamo insieme come costruire un buon party e riuscire, così facendo, a trarre il meglio da ciascun membro del proprio team di guerrieri.

L'allestimento del proprio party passa inizialmente per le scelte compiute nell'evoluzione delle abilità dei sei protagonisti, ciascuno dei quali appartenente a una classe univoca con abilità specifiche e approcci al gameplay da "concatenare" con le tecniche degli altri compagni di viaggio.

L'approccio ruolistico adottato da Monolith Soft per strutturare il sistema di progressione delle abilità dei personaggi e degli Eroi secondari prevede l'apprendimento dei "lavori" dei nuovi arrivati attraverso la meccanica degli Eredi di Classe.

Riuscire a comprendere a fondo il sistema su cui si basa il potenziamento dei 25 ruoli di Xenoblade Chronicles 3 non è semplice e richiede tanta pazienza e, basti pensare all'importanza delle Categorie di Ruolo nella composizione del party: pur con tutti i distinguo del caso, tendenzialmente è preferibile scendere in battaglia includendo nel proprio team due esponenti di ciascuna tipologia, in modo tale che gli Attaccanti sappiamo trarre il massimo vantaggio dal supporto di Difensori o Guaritori, e viceversa.

Con l'aiuto di Antonello "Kirito" Bello, ci siamo perciò immersi nelle atmosfere sci-fi di Pian di Spada per carpire i segreti del combat system e proporvi il nostro ultimo speciale che vi spiega come costruire un party equilibrato in Xenoblade Chronicles 3.