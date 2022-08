Xenoblade Chronicles 3: guida a tutte le ricette e come cucinare

Dopo una lunga attesa, il nuovo JRPG di Monolith Soft in esclusiva Nintendo Switch ha fatto il suo esordio conquistando critica e pubblico. La nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 vi spiega i motivi per cui si tratta di un capolavoro imperdibile dove perdersi nel suo immenso mondo di gioco.

A proposito di ambientazioni ed esplorazione, in Xenoblade Chronicles 3 viene data grande importanza al consumo di cibo e relativi effetti. Durante l'avventura avrete la possibilità di fermarvi in uno dei tanti punti di ristoro e chiedere a Manana di preparare pietanze per voi. Per farlo dovrete utilizzare gli ingredienti richiesti, a patto di possederli nel vostro inventario, oppure potete spendere i Nopon Coins che avrete accumulato nel frattempo. All’interno delle città e delle colonie sparse per Aionios troverete invece dei rivenditori tramite i quali acquistare cibo già pronto in cambio di monete d’oro, un processo tendenzialmente più comodo e veloce rispetto al precedente.

Comprando o craftando un piatto lo aggiungerete all’inventario, da cui potrete poi decidere di mangiarlo: così facendo acquisirete dei bonus temporanei la cui durata ed effetto dipendono ovviamente dal cibo in questione. Di seguito ecco la lista completa di tutte le ricette disponibili in Xenoblade Chronicles 3, complete di effetto, durata e costo, suddivise in base al luogo in cui possono essere trovate. Nota Bene: i nomi sono in lingua inglese, vi forniremo presto le traduzioni in italiano.

Colony 9 Canteen

Yapolta Veggie Beans - bonus 20% ai CP; durata 30 minuti; costo 800 monete d’oro

Baked Spongy Spud - bonus 50% ai collezionabili; durata 45 minuti; costo 1000 monete d’oro

Colony Gamma Canteen

Meat ‘n’ Veg Leclati - bonus 20% all’oro ottenuto dai nemici; durata 52 minuti; costo 900 monete d’oro

Colony 4 Canteen

Mixed-Veg Torpedo Wrap - bonus 15% all’oro ottenuto dai nemici; durata 37 minuti; costo 500 monete d’oro

Colony Iota Canteen

Riverbird Crispygrill - bonus 30% all’oro ottenuto dai nemici; durata 45 minuti; costo 1400 monete d’oro

Colony 30 Canteen

Fish-Fillet Toastie - bonus 20% al drop dei nemici; durata 52 minuti; costo 700 monete d’oro

Colony Tau Canteen

Maktha Ever-Greens - bonus 30% al drop dei nemici; durata 52 minuti; costo 1100 monete d’oro

Colony Lambda Canteen

Redfish Grillwrap - bonus 20% esperienza; durata 37 minuti; costo 1000 monete d’oro

The Tap-Dancing Nopon

Cured-Meat Vizzard - bonus 40% esperienza; durata 37 minuti; costo 2500 monete d’oro

Colony 11 Canteen

Mild Game Stew - bonus 30% CP; durata 30 minuti; costo 1300 monete d’oro

Colony Mu Canteen

Sunny-Style Fish Pie - bonus 40% collezionabili; durata 75 minuti; costo 1500 monete d’oro

Pon-Fried Croquettes - bonus 40% oro ottenuto dai nemici; durata 45 minuti; costo 1800 monete d’oro

Li Garter Prison Camp - Central Cell Canteen

Nutritious Block Bar - bonus 40% al drop dei nemici; durata 52 minuti; costo 1500 monete d’oro

Ascension Grounds - Station Breakroom

Erythia Sashimi Plate - bonus 40% CP; durata 30 minuti; costo 1800 monete d’oro

City Interior - Michiba Canteen

Acqua Pazza a la City - bonus 25% esperienza; durata 37 minuti; costo 1500 monete d’oro

Whole Wild Lobster - bonus 10% esperienza, bonus 10% CP e 10% bonus oro ottenuto dai nemici; durata 45 minuti; costo 1700 monete d’oro

Infine, se vi state avvicinando adesso all'esclusiva Switch, non perdetevi i trucchi e consigli per esplorare il mondo di Xenoblade Chronicles 3.