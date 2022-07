Xenoblade Chronicles 3: guida ai ruoli e classi del gioco

Xenoblade Chronicles 3 è finalmente disponibile. L'action/RPG sviluppato da Monolith Soft in esclusiva per Nintendo Switch ci porta nel mondo di Aionios nel pieno di una guerra tra i popoli di Keves e Agnes. Coerentemente alla sua spiccata vena JRPG, il gioco mette a disposizione diversi ruoli e classi: approfondiamoli.

I ruoli presenti nell'ultimo Xenoblade Chronicles sono 3: Attaccante, Difensore e Guaritore. I primi sono sul fronte di battaglia per infliggere più danni possibili, i secondi proteggono il party dagli attacchi più pericolosi e gli ultimi, come da tradizione, si concentrano sul supportare i compagni di squadra. Ciascuno di essi comprende una serie di classi con equipaggiamenti e particolarità uniche, con alcune di esse a rappresentare delle vere e proprio forme ibride.

Le classi dell'Attaccante

- Spadaccino: classe equilibrata, con uno spadone come arma

- Orco: potenza pura per questa classe che usa un martello a due mani

- Schermitore lampo: utilizza due spade e sferra numerosi attacchi critici

- Forchetta bellica: una classe avanzata, che sfrutta i punti deboli degli avversari

- Giaguaro corazzato: usa due pistole e un drone per attacchi ad area

- Cacciatore: un arciere che si concentra su stealth e sulla schivata

- Incursore: evolve a seconda del numero di attacchi critici mandati a segno

- Pirata dell'anima: il focus è su tecniche e abilità rubate ai nemici nella battaglia

- Artista marziale: mani e piedi sono le armi di questa classe

- Paladino: il personaggio si potenzia in proporzione al danno subìto

- Killer automatico: abbassa le difese del nemico e attacca con due asce

Le classi del Difensore

- Zefiro: attira gli avversari verso di sé per poi evadere gli attacchi

- Scorta pesante: efficiente sia in attacco che in difesa

- Comandante guardiano: più danno subisce, più la sua forza accresce

- Esule solitario: l'attacco aumenta in proporzione ai nemici da cui viene avvicinato

- Avanguardia Ultima: sfrutta attacchi ad area per tenere lontani i nemici

Le classi del Guaritore

- Artigliere medico: guaritore di base che cura e potenzia i proprio alleati

- Tattico: un alleato indispensabile per il giusto equilibrio tra cure e buff

- Medico di guerra: uno dei guaritori più potenti, con la possibilità di rigenerare HP

- Taumaturgo: più danni infligge agli avversari, più le cure sono efficaci

- Stratego: una classe ibrida che porta due pistole, attaccando e curando

- Portabandiera: è specializzato nell'accrescere il potenziale dei propri compagni

- Cantastorie: focus sull'aumento di velocità d'attacco e danno

Volete approfondire la conoscenza dell'ultima fatica di Monolith Soft? Ecco un tour virtuale dell'open world di Xenoblade Chronicles 3. Se invece volete conoscere il nostro giudizio sull'esclusiva Switch, date un'occhiata alla recensione di Xenoblade Chronicles 3.