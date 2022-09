Xenoblade Chronicles 3: Ino arriva con il Volume 2 dell'Expansion Pass

Oltre ad aver annunciato ufficialmente Fire Emblem Engage nel corso del nuovo Direct, Nintendo ha presentato durante l'evento delle succose novità per un altro dei suoi JRPG più rappresentativi, Xenoblade Chronicles 3.

Il trailer che trovate in apertura presenta i contenuti del Volume 2 del Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3. La novità principale di questa nuova ondata di contenuti è senza dubbio Ino, il nuovo personaggio di natura apparentemente meccanica pronto ad unirsi agli altri eroi. Per ottenere Ino, i giocatori dovranno concludere un'apposita quest, dopodiché potranno inserirla all'interno del proprio party. Il Volume 2 introdurrà anche le Challenge Battles, che vi consentiranno di sbloccare numerose ricompense tra cui una serie di accessori utili in combattimento e nuovi outfit.

"Espandi il tuo viaggio ad Aionios con il Volume 2 del Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3! Questo nuovo eroe sembra... meccanico? Completa la sua missione e si unirà al tuo parry. Inoltre, ottieni ricompense speciali e nuovi abiti in dure Challenge Battles!".

Il Volume 2 del Pass di Espansione di Xenobladen Chronicles 3 sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 13 ottobre di quest'anno. Nel corso dell'evento Direct, Nintendo ha anche annunciato in collaborazione con Square-Enix Octopath Traveler 2.