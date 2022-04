Xenoblade Chronicles 3, il JRPG torna a mostrarsi: nuove immagini per i personaggi

Dopo aver ricevuto la classificazione dell'ESRB, che ha confermato che guerra e violenza saranno tra i temi narrativi affrontati nel JRPG, Xenoblade Chronicles 3 torna a mostrarsi con una nuova serie di immagini dedicate ai personaggi dell'esclusiva Nintendo Switch sviluppata da Monolith Soft.

Grazie al nuovo materiale diffuso dalla grande N e dagli sviluppatori, possiamo dare uno sguardo a un misterioso nemico e a Guernica Vandham. Nella galleria che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, vediamo Noah e Mio mentre subiscono l'attacco di un misterioso gigante. Apparentemente, questa creatura non ha alcun legame con Keves o Agnus, quindi risulta attualmente complesso capire in che modo andranno ad inserirsi all'interno dell'intreccio narrativo del ruolistico.

Tra le nuove immagini appare anche Guernica Vandham, un uomo misterioso che apparve a Noè e ad altri mentre erano in battaglia. Guernica ha svelato a Noah e Mio che il "vero nemico è qualcun altro" e che dovrebbero cercare la "terra in cui giace la grande spada" per ottenere le risposte che stanno cercando.

Come confermato da Nintendo soltanto pochi giorni fa con un nuovo trailer pubblica a sorpresa, Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva su Switch a partire dal 29 luglio. Nell'attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Xenoblade Chronicles 3 dedicata a gameplay e sistema di combattimento.