Xenoblade Chronicles 3: la Key Art con tutti gli eroi compare sul sito ufficiale

Mancano ancora molti mesi all'uscita, ma a quanto pare Nintendo ci ha fornito un nuovo, involontario aggiornamento su Xenoblade Chronicles 3, nuovo attesissimo JRPG esclusivo per Switch annunciato poco più di due mesi fa.

Gli attentissimi fan hanno scoperto tra le pieghe del sito ufficiale la key art di Xenoblade Chronicles 3, che potete ammirare in tutto il suo splendore in cima a questa notizia. L'illustrazione non è visibile normalmente attraverso la pagina del sito (talvolta appare brevemente prima di essere sostituita dalla precedente e provvisoria key art), tuttavia l'url non lascia dubbi sull'autenticità.

L'immagine mostra tutti i protagonisti principali in un colpo solo: Noah, Lanz, Eunie, Mio, Taion e Sena. In aggiunta, offre uno sguardo sulla spada distrutta di Mechonis e sul corpo del Titano Urayan. In un'intervista di qualche tempo fa, il director Tetsuya Takahashi ha dichiarato che Monolith Soft ha creato quell'immagine "in un periodo compreso tra la fine dello sviluppo di Xenoblade Chronicles e l'inizio della lavorazione del secondo capitolo".

Cosa ve ne pare della key art? Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato nel mese di settembre in esclusiva su Nintendo Switch. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli leggendo la nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3.