Xenoblade Chronicles 3, il lancio è solo l'inizio: svelati i DLC del Pass di Espansione

In chiusura dell'ultimo Direct di Xenoblade Chronicles 3 con tanto gameplay, i ragazzi di Monolith Soft hanno svelato ufficialmente il Pass di Espansione dell'attesissimo JRPG in arrivo su Nintendo Switch a fine luglio.

Dopo aver illustrato con dovizia di particolari tutti gli elementi ludici, narrativi e squisitamente contenutistici che andranno a caratterizzare l'offerta di lancio di Xenoblade Chronicles 3, gli sviluppatori giapponesi hanno aperto una finestra sul futuro del loro kolossal ruolistico per svelare, appunto, tutti i DLC da sbloccare acquistando il Pass di Espansione.

I piani delineati da Monolith Soft prevedono la pubblicazione regolare di nuovi contenuti che contribuiranno a rendere ancora più ricca e stratificata l'esperienza di gioco offerta agli utenti di Xenoblade Chronicles 3. Il primo pacchetto aggiuntivo associato al Pass di Espansione sarà disponibile sin dal lancio del JRPG e comprenderà al suo interno delle varianti di colore per l'abbigliamento dei propri personaggi e degli "oggetti utili" non meglio specificati.

Quanto al supporto post-lancio, gli autori nipponici promettono di integrare nuove sfide, degli eroi inediti e ulteriori personalizzazioni estetiche per i personaggi, per poi concludere il programma del Pass di Espansione con un grande DLC narrativo che amplierà il perimetro della storia di XC3 portando in dote tante attività e missioni inedite. Ma andiamo con ordine e scopriamo quando sarà possibile accedere a tutti questi contenuti:

DLC disponibili al lancio di Xenoblade Chronicles 3 - Oggetti Utili e Varianti di Colore per l'Abbigliamento

di Xenoblade Chronicles 3 - Oggetti Utili e Varianti di Colore per l'Abbigliamento DLC in arrivo entro il 31 dicembre 2022 - Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi

- Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi DLC accessibili entro il 30 aprile 2023 - Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi

- Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi DLC disponibili entro il 31 dicembre 2023 - Nuovi Contenuti per la Storia

Nell'infografica mostrata da Monolith Soft a margine dell'ultimo Direct, gli sviluppatori di Xenoblade Chronicles 3 precisano che i pacchetti di contenuti non potranno essere acquistati separatamente dal Pass di Espansione. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 è previsto al lancio per il 29 luglio solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.