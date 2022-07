Xenoblade Chronicles 3, lancio da record: è il più venduto nell'eShop di diversi paesi

Xenoblade Chronicles 3 è arrivato da poco su Nintendo Switch, console di punta della casa di Kyoto, ma è già un grandissimo successo commerciale, capace di raggiungere la vetta delle classifiche di vendita eShop in poco tempo.

Come rivelato dai colleghi di Nintendo Life, il JRPG targato Monolith Soft ha esordito in prima posizione nelle classifiche di vendita digitali eShop in ben tre paesi, ovvero Stati Uniti, Inghilterra e Giappone, riuscendo ad avere la meglio su titoli come FIFA 22, Among Us e Digimon Survive.

Il gioco di ruolo giapponese è arrivato ormai al terzo capitolo di quello che sembra un franchise particolarmente florido e, apparentemente, ancora longevo. Il director del gioco, Genki Yokota, ha infatti affermato, nel corso di una recente intervista, che la serie di Xenoblade Chronicles potrebbe andare avanti ancora per molto tempo. Una rivelazione che farà sicuramente felici i fan più accaniti.

Nel frattempo Xenoblade Chronicles 3, che ha ricevuto la day one patch con supporto al Season Pass, è stato emulato su PC in tempo record. In un nostro recente articolo, vi abbiamo mostrato il video gameplay di questa versione non ufficiale, capace di raggiungere i 60 fps - non senza qualche problema legato alla stabilità.

Per tutte le ultime novità su Xenoblade Chronicles 3, continuate a seguirci sulle pagine di Everyeye!