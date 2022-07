Xenoblade Chronicles 3 è uno dei migliori JRPG per Switch: la videorecensione

Gli amanti dei JRPG hanno cerchiato da tempo sul calendario la data del 29 luglio 2022: da questo giorno Xenoblade Chronicles 3 compie il suo debutto su Nintendo Switch, promettendo di rivelarsi una delle più grandi esclusive mai offerte dalla console ibrida di Nintendo.

Ma è davvero così? Per scoprirlo potete non solo leggere la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, ma anche guardare la nostra approfondita videorecensione e scoprire in questo modo che l'ultima fatica firmata Monolith Soft è a tutti gli effetti un prodotto mastodontico, capace di ergersi tra i migliori esponenti del suo genere mai realizzati negli ultimi anni.

A colpirci non è stato solamente l'enorme mondo di gioco creato dagli sviluppatori, colmo di attività, sorprese e segreti da scoprire, ma anche un sistema di combattimento ulteriormente perfezionato rispetto a quanto già visto negli illustri predecessori, rivelandosi ancora più coinvolgente e mettendo ulteriormente in risalto le meccaniche ruolistiche e strategiche alla base dell'opera. Il tutto senza dimenticare la splendida direzione artistica e l'ispirato characters design, al netto di qualche sbavatura sulla realizzazione dei modelli poligonali.

Xenoblade Chronicles 3 mantiene dunque alto il nome della serie e si dimostra una produzione imperdibile per ogni possessore di Switch. E per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale sull'open world di Xenoblade Chronicles 3, dove analizziamo a fondo la componente esplorativa dell'opera Nintendo.